"Когда они забили свой второй гол, я пошел выпить воды. Потом бросил бутылку, не глядя. В последний момент я увидел, как она закрутилась и попала в тренера. Я извинился сразу и еще раз после игры. Надеюсь, он не выбросит меня за это!

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Мы хорошо ладим с Почеттино. Я стараюсь каждый день на тренировках показывать ему, на что я способен. Работайте старательно и просто постарайтесь отплатить ему, потому что он очень доверяет нам", – цитирует Палмера пресс-служба Челси.

Напомним, летом молодой полузащитник перешел из Ман Сити за 40 млн фунтов. В 7 матчах за Челси он оформил 2 гола и 2 ассиста. Мудрик заработал пенальти, с которого Палмер открыл счет в поединке против Арсенала.

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