toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Зірковий одноклубник Маліновського розповів про своє майбутнє – на гравця претендував Манчестер Юнайтед

15:46 120 Читать на русском
Зірковий одноклубник Маліновського розповів про своє майбутнє – на гравця претендував Манчестер Юнайтед
Дуван Сапата (справа) / Getty Images

Лідер атак Аталанти Дуван Сапата поділився своїми планами щодо продовження кар'єри.

"Тут я щасливий, Аталанта зачарувала мене. Гасперіні – чудовий хлопець, з яким приємно працювати.

Гасперіні: Аталанта хоче реабілітуватись у матчі проти Шахтаря за розгром від Динамо Загреб у Лізі чемпіонів

Я не думаю про відхід. Ніколи не кажи ніколи, звичайно, у футболі всяке може трапитися. Я зосереджений і сповнений рішучості зробити якомога більше для цього клубу", – заявив Сапата у коментарі для сайту Альфредо Педулли. Влітку колумбійським форвардом активно цікавилися Інтер та Манчестер Юнайтед.

До слова, вже 1 жовтня Сапата, Маліновський та інші гравці Аталанти прийматимуть Шахтар в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Українець як смертельна зброя: Маліновський отримав найвищі в сезоні оцінки італійських ЗМІ та тіфозі за Рома – Аталанта

blog_ava
Сенсаційна зірка Прімери з галактичним асистом року: його успіх – урок для Луніна
14:40
3218
Теги
Аталанта Аталанта Італія Трансфери Дуван Сапата Дуван Сапата
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
хв
Борнмут
17:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук