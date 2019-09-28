Зірковий одноклубник Маліновського розповів про своє майбутнє – на гравця претендував Манчестер Юнайтед

Лідер атак Аталанти Дуван Сапата поділився своїми планами щодо продовження кар'єри.

"Тут я щасливий, Аталанта зачарувала мене. Гасперіні – чудовий хлопець, з яким приємно працювати.

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Я не думаю про відхід. Ніколи не кажи ніколи, звичайно, у футболі всяке може трапитися. Я зосереджений і сповнений рішучості зробити якомога більше для цього клубу", – заявив Сапата у коментарі для сайту Альфредо Педулли. Влітку колумбійським форвардом активно цікавилися Інтер та Манчестер Юнайтед.

До слова, вже 1 жовтня Сапата, Маліновський та інші гравці Аталанти прийматимуть Шахтар в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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