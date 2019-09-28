Гасперіні: Аталанта хоче реабілітуватись у матчі проти Шахтаря за розгром від Динамо Загреб у Лізі чемпіонів

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні налаштований на успішний результат у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Зараз мої думки тільки про матч проти Сассуоло. Можливо, далі підуть думки щодо матчу Ліги чемпіонів із Шахтарем. Поразку від загребського Динамо складно прийняти, ми хочемо за неї реабілітуватися у наступному матчі Ліги чемпіонів.

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Ми повернулись до звичайного режиму матчів, внесли зміни, домоглися хороших результатів. Так само буде із Сассуоло та Шахтарем. Важко кожного раз виставляти той самий склад. Ті, хто грав проти Роми, ще не тренувалися, подивимося, хто зіграє", – поділився Гасперіні в коментарі Calciomercato.

Нагадаємо, матч Аталанта – Шахтар відбудеться 1-го жовтня, початок о 19:55.

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