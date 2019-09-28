toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Гасперіні: Аталанта хоче реабілітуватись у матчі проти Шахтаря за розгром від Динамо Загреб у Лізі чемпіонів

10:06 54 Читать на русском
Гасперіні: Аталанта хоче реабілітуватись у матчі проти Шахтаря за розгром від Динамо Загреб у Лізі чемпіонів
Джан П'єро Гасперіні / Corriere dello Sport

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні налаштований на успішний результат у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

 

"Зараз мої думки тільки про матч проти Сассуоло. Можливо, далі підуть думки щодо матчу Ліги чемпіонів із Шахтарем. Поразку від загребського Динамо складно прийняти, ми хочемо за неї реабілітуватися у наступному матчі Ліги чемпіонів.

Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок

Ми повернулись до звичайного режиму матчів, внесли зміни, домоглися хороших результатів. Так само буде із Сассуоло та Шахтарем. Важко кожного раз виставляти той самий склад. Ті, хто грав проти Роми, ще не тренувалися, подивимося, хто зіграє", – поділився Гасперіні в коментарі Calciomercato.

Нагадаємо, матч Аталанта – Шахтар відбудеться 1-го жовтня, початок о 19:55.

Українець як смертельна зброя: Маліновський отримав найвищі в сезоні оцінки італійських ЗМІ та тіфозі за Рома – Аталанта

blog_ava
Чеснаков: Вболівальники Ворскли питали після матчу, чим можуть допомогти
09:15
331
Теги
Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу
    Україна — 27 вер4445 Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу
3
год
:
32
хв
Атлетік
14:00
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук