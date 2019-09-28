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Звездный одноклубник Малиновского рассказал о своем будущем – на игрока претендовал Манчестер Юнайтед

15:51 36 Читати українською
Звездный одноклубник Малиновского рассказал о своем будущем – на игрока претендовал Манчестер Юнайтед
Дуван Сапата (справа) / Getty Images

Лидер атак Аталанты Дуван Сапата поделился своими планами о продолжении карьеры.

"Здесь я счастлив, Аталанта очаровала меня. Гасперини – отличный парень, с которым приятно работать.

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Я не думаю об уходе. Никогда не говори никогда, конечно, в футболе всякое может случиться. Я сосредоточен и полон решимости сделать как можно больше для этого клуба", – заявил Сапата в комментарии для сайта Альфредо Педуллы. Летом колумбийским форвардом активно интересовались Интер и Манчестер Юнайтед.

К слову, уже 1 октября Сапата, Малиновский и другие игроки Аталанты будут принимать Шахтер в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Италия Аталанта Аталанта Трансферы Дуван Сапата Дуван Сапата
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