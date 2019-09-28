Звездный одноклубник Малиновского рассказал о своем будущем – на игрока претендовал Манчестер Юнайтед

Лидер атак Аталанты Дуван Сапата поделился своими планами о продолжении карьеры.

"Здесь я счастлив, Аталанта очаровала меня. Гасперини – отличный парень, с которым приятно работать.

Гасперини: Аталанта хочет реабилитироваться в матче против Шахтера за разгром от Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Я не думаю об уходе. Никогда не говори никогда, конечно, в футболе всякое может случиться. Я сосредоточен и полон решимости сделать как можно больше для этого клуба", – заявил Сапата в комментарии для сайта Альфредо Педуллы. Летом колумбийским форвардом активно интересовались Интер и Манчестер Юнайтед.

К слову, уже 1 октября Сапата, Малиновский и другие игроки Аталанты будут принимать Шахтер в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Українець як смертельна зброя: Маліновський отримав найвищі в сезоні оцінки італійських ЗМІ та тіфозі за Рома – Аталанта