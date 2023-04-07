Зірковий аргентинець відкрито заявив, що не хотів би повертатись у ПСЖ після завершення орендної угоди з Галатасараєм.

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"Я з нетерпінням чекаю можливості залишитися в Стамбулі. У Парижі я був поряд з найкращими гравцями світу, але не почувався як вдома. Ніколи не чув там жодного доброго слова про себе. Натомість тут я бачу великий інтерес до мене", – заявив Ікарді в інтерв'ю TNTSports.

Нагадаємо, влітку 2020-го ПСЖ віддав Інтеру за нападника 50 млн євро, але перед початком нинішнього сезону Мауро приєднався до Галатасарая на правах оренди. Справи в Туреччині йдуть непогано – 10 голів і 7 асистів у 17 матчах, а команда впевнено крокує до чемпіонства. Transfermarkt оцінює 30-річного форварда у 18 млн євро.

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