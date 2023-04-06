Керівництво французького гранда незадоволене тим, що результати команди погіршилися після вильоту з Ліги чемпіонів. Спортивний координатор клубу Луїш Кампуш доніс до гравців ультиматум, який зіграє ключову роль в їхньому майбутньому в ПСЖ.

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Згідно з інформацією Le Parisien, в повідомлені зокрема йдеться про те, що ті, хто не зіграє в останніх дев'яти іграх сезону, будуть виставленні на трансферний ринок влітку. Кампуш пояснив, що не робитиме різниці між зірками та молодими талантами, хоча кілька гравців будуть у безпеці, незважаючи ні на що – Кіліан Мбаппе, Джанлуїджі Доннарумма, Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі, Маркіньос, Данило Перейра та Марко Верратті.

Під загрозою опинилися Вітінья, Карлос Солер, Ренату Санчеш, Фабіан Руїс, Хуан Бернат, Уго Екітіке, Серхіо Рамос і Ліонель Мессі. Контракти останніх двох все одно закінчуються цього літа, а Екітіке може отримати пропозиції із Німеччини. Клуб вважає, що таким чином зможе замотивувати команду провести бездоганно матчі, які залишилися до кінця сезону.

Нагадаємо, що в минулому турі ПСЖ програв на своєму полі Ліону з рахунком 0:1. Поразка стала восьмою за 18 матчів у всіх турнірах в календарному 2023 році, що є найгіршим результатом команди з 2001 року. Парижани лідирують у турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи Марсель та Ланс всього шість очок.

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