Звездный аргентинец открыто заявил, что не хотел бы возвращаться в ПСЖ по завершении арендного соглашения с Галатасараем.

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"Я с нетерпением жду возможности остаться в Стамбуле. В Париже я был рядом с лучшими игроками мира, но не чувствовал себя как дома. Никогда не слышал там ни одного хорошего слова о себе. Зато здесь я вижу большой интерес ко мне", – заявил Икарди в интервью TNTSports.

Напомним, летом 2020-го ПСЖ отдал Интеру за нападающего 50 млн евро, но перед началом нынешнего сезона Мауро присоединился к Галатасараю на правах аренды. Дела в Турции идут неплохо – 10 голов и 7 ассистов в 17 матчах, а команда уверенно шагает к чемпионству. Transfermarkt оценивает 30-летнего форварда в 18 млн евро.

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