Галатасарай продовжує мчати на всіх парах до першого чемпіонського титулу за чотири сезони. У матчі 22 туру Суперліги команда Окана Бурука здолала найгіршу команду чемпіонату – Умранієспор (3:2).

Галатасарай розбив Фенербахче в турецькому дербі – Ікарді став одним з головних героїв

Щоправда, для цього "червоно-жовтим" довелося добряче постаратися, адже перший тайм залишився за суперником. Галатасарай був врятований завдяки дублю аргентинського бомбардира Мауро Ікарді: на 60-й хвилині екс-форвард Інтера і ПСЖ реалізував пенальті (панєнкою), а на 83-й хвилині за рахунку 2:2 забив переможний м'яч.

Форвард Умранієспора Оларенваджу Кайоде, який належить Шахтарю, з'явився на полі тільки на 89-й хвилині.

Після 21 зіграного матчу Галатасарай лідирує в турнірній таблиці з 51 очком в активі. Фенербахче з 44 очками посідає друге місце, але у команди Жорже Жезуша є гра в запасі.