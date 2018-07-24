Зірки українського спорту та шоу-бізнесу взяли участь у презентації нової форми Шахтаря

Донецький Шахтар випустив ролик, у якому презентував свою нову виїздну форму, за участі зірок українського спорту та шоу-бізнесу.

Футбольний клуб Шахтар спільно з технічним спонсором Nike представили новий комплект виїзної форми сезону 2018/19.

Nike і "Шахтар" представляють новий комплект виїзної форми сезону 2018/19

"Гірники" випустили відео на якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу, а також футболісти команди, представили вболівальникам нову виїзну форму Шахтаря.

Участь у зйомках взяла альпіністка Тетяна Яловчак, яка підкорила сім головних вершин світу, у тому числі Еверест, а також олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і відомий телеведучий Андрій Бєдняков. Усі вони вболівальники Шахтаря.

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