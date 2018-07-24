Nike і "Шахтар" представляють новий комплект виїзної форми сезону 2018/19

Футбольний клуб "Шахтар" спільно з технічним спонсором Nike представляють новий комплект виїзної форми сезону 2018/19.

Наступний рівень – саме такий характер уособлює нова форма, виконана в абсолютно нових кольорах: сіро-бежева зі смугами. Традиційно для Nike, форма поєднує в собі високотехнологічність та інноваційність.

При розробці нової форми використовувалася терморегулююча технологія Nike Dri-Fit 2, яка стала ще краще випаровувати вологу в зоні підвищеного потовиділення. Завдяки цьому футболки гравців будуть залишатися сухими, легкими і комфортними. Лазерна перфорація і сітчасті вставки на спині забезпечать оптимальне охолодження, тому футболістам ніщо не завадить сфокусуватися на грі.

Піклуючись про навколишнє середовище, при виробництві форми Nike використовували 100% переробленого поліестеру.

Шахтар дебютує в новій формі 25 липня в матчі проти "Десни".

Нова екіпіровка вже доступна в магазині Nike (м.Київ, бул. Лесі Українки 24), магазинах ФК "Шахтар" і на сайті shop.shakhtar.com.