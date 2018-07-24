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Звезды украинского спорта и шоу-бизнеса приняли участие в презентации новой формы Шахтера

14:35 147 Читати українською
Звезды украинского спорта и шоу-бизнеса приняли участие в презентации новой формы Шахтера
Шахтер представил новый комплект формы / фото официальный сайт клуба

Донецкий Шахтер выпустил ролик, в котором представил свою новую выездную форму, с участием звезд украинского спорта и шоу-бизнеса.

Футбольный клуб Шахтер совместно с техническим спонсором Nike представили новый комплект выездной формы сезона 2018/19.

Nike и "Шахтер" представляют новый комплект выездной формы сезона 2018/19

"Горняки" выпустили видео на котором звезды украинского спорта и шоу-бизнеса, а также игроки команді представили болельщикам новую выездную форму Шахтера.

Участие в съемках приняла альпинистка Татьяна Яловчак, которая покорила семь главных вершин мира, в том числе Эверест, а также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев и известный телеведущий Андрей Бедняков. Все они болельщики Шахтера.

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Шахтер Шахтер Футбольная форма
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