Якщо Реал став чемпіоном ще два тури тому, то Леванте після поразки від "вершкових" втратив шанси на збереження прописки в еліті.

Реал – Леванте – 6:0 – відеоогляд матчу з феєрією Вінісіуса, Модріча й Бензема

Після фінального свистка Хосе Луїс Моралес – капітан Леванте – давав інтерв'ю. Гравець ледь стримував сльози, коментуючи виліт із Прімери. Вінісіус, який у цьому поєдинку оформив хет-трик, тепло обійняв суперника і висловив слова підтримки.

Лука Модріч теж залишився небайдужим до горя Леванте, скориставшись допомогою соцмереж. "Завжди неприємно бачити, як команда вилітає. Моя підтримка Леванте і його вболівальникам", – написав хорват у Twitter.

Наступний матч у чемпіонаті Іспанії Реал проведе 15 травня. Карло Анчелотті вже заявив, що у поєдинку проти Кадіса на поле вийде українець Андрій Лунін, який дебютував за мадридців у Ла Лізі в дербі проти Атлетіко.