Голкіпер мадридців Андрій Лунін знову отримає ігрову практику в іспанській еліті. Станеться це у матчі 37-го туру проти Кадіса на виїзді.

Після впевненої перемоги над Леванте (6:0) напередодні головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті анонсував ротацію складу на наступний поєдинок, який відбудеться у неділю, 15 травня.

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"План на Кадіс: ті, хто не грав проти Леванте, зіграють. Це Кроос, Каземіро, Мілітао, Азар. На воротах стоятиме Лунін, а проти Бетіса вже гратиме Куртуа", – цитує Анчелотті Marca.

Зауважимо, для Андрія ця зустріч стане другою у Ла Лізі у футболці Реала. В дебютному матчі 23-річний українець пропустив один гол від Атлетіко з пенальті, а мадридці поступились. Загалом цього сезону Лунін провів 3 поєдинки, водночас Тібо Куртуа награв вже 49.

Нагадаємо, наш земляк виступає за Реал з 2018 року, він вже тричі бував в орендах – у Леганесі, Вальядоліді та Ов'єдо.

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