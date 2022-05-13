Если Реал стал чемпионом еще два тура назад, то Леванте после поражения от "сливочных" потерял шансы на сохранение прописки в элите.

Реал – Леванте – 6:0 – видеообзор матча с феерией Винисиуса, Модрича и Бензема

После финального свистка Хосе Луис Моралес – капитан Леванте – давал интервью. Игрок едва сдерживал слезы, комментируя вылет из Примеры. Винисиус, который в этом поединке оформил хет-трик, тепло обнял соперника и высказал слова поддержки.

Лука Модрич тоже остался неравнодушен к горю Леванте, воспользовавшись помощью соцсетей. "Всегда неприятно видеть, как команда вылетает. Моя поддержка Леванте и его болельщикам", – написал хорват в Twitter.

Следующий матч в чемпионате Испании Реал проведет 15 мая. Карло Анчелотти уже заявил, что в поединке против Кадиса на поле выйдет украинец Андрей Лунин, дебютировавший за мадридцев в Ла Лиге в дерби против Атлетико.