Реал не залишив шансів Леванте у 36-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Головними героями стали Бензема, Вінісіус та Модріч. Карім раз забив, зрівнявшись за голами у футболці мадридців із легендарним Раулем (в обох по 323), і асистував. Жуніор оформив хет-трик, а також віддав результативну передачу. Лука ж тричі асистував.

Реал влаштував побиття аутсайдера, забивши 6 голів – втрата Луніна, геній Модріча, Бензема зрівнявся з легендою

Рахунок міг бути ще більш розгромним: після ударів Вальверде сфера три рази влучала у каркас воріт, а ще два голи мадридців були скасовані через офсайд. Реал на вершині турнірної таблиці Ла Ліги має 84 пункти, Леванте ж з 29-ма залишився на самісінькому дні.