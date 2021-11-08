Матч 13-го туру Ліги 1 проти Ренна приніс уболівальникам Ліона багато розчарувань.

"Ткачі" несподівано без шансів поступилися на полі "червоно-чорних". Лише після чотирьох пропущених гості змогли забити гол престижу, але й тут не вдалося все зробити якнайкраще.

Ліга 1: Ренн знищив Ліон, Сент-Етьєн здійснив крутий камбек, Монако та Марсель втратили очки

На останніх хвилинах Лукас Пакета заробив пенальті. Штатний виконавець 11-метрових ударів Хуссем Ауар планував виконати покарання, але бразилець забрав м'яч. Слімані намагався владнати конфлік, але Пакета не відступив.

Зрештою Лукас реалізував пенальті, виконавши удар у стилі свого земляка Неймара, мінімально підсолодивши провальний вечір для Ліон. До речі, після гри Ауар заявив, що футболістам вдалося залагодити конфлікт, поговоривши у роздягальні.

ПСЖ ледь не втратив перемогу над Бордо – Неймар і Мбаппе організували шоу, присвята співачці, яка трагічно загинула