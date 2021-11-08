Ліга 1, 13-й тур

Марсель – Метц – 0:0

Вилучення: Жемерсон, 56 (Метц)

Лор'ян – Брест – 1:2

Голи: Грбіч, 5 – Фавр, 58 (пен.), Муньє, 80

Вилучення: Ерго, 28 (Л)

Нант – Страсбур – 2:2

Голи: Кулібалі, 20, Коло-Муані, 48 – Діалло, 44, Томассон, 68

Вилучення: Ажорк, 51 (С)

Реймс – Монако – 0:0

Сент-Етьєн – Клермон – 3:2

Голи: Норден, 78, Крассо, 90+1, Соу, 90+3 – Байо, 59, Бермотьє, 64

Ніцца – Монпельє – 0:1

Гол: Молле, 80

Ренн – Ліон – 4:1

Голи: Лаборде, 45, Траоре, 51, Труффер, 76, 83 – Пакета, 90+2 (пен.)

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Ліон зазнав ганебної поразки у Ренна в гостях. Господарі повністю контролювали хід гри та відзначились 4-ма голами. Лише перед фінальним свистком гості забили гол престижу завдяки пенальті. Ренн розташувався на 5-й сходинці у турнірній таблиці, Ліон – 7-й.

Монако несподівано розписав безгольову нічию з Реймсом. Такий же рахунок був зафіксований у протистоянні Марселя та Метца.

На глядачів матчу Сент-Етьєн – Клермон очікувало справжнє видовище. У другому таймі господарі поступались з рахунком 0:2, але до фінального свистка зуміли переламати хід гри та вирвати перемогу.

В інших поєдинках Лор'ян поступився Бресту, Монпельє обіграв Ніццу, а Нант розписав бойову нічию зі Страсбуром.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ