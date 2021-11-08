Ліга 1: Ренн знищив Ліон, Сент-Етьєн здійснив крутий камбек, Монако та Марсель втратили очки
Відбулись поєдинки 13-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Ліга 1, 13-й тур
Марсель – Метц – 0:0
Вилучення: Жемерсон, 56 (Метц)
Лор'ян – Брест – 1:2
Голи: Грбіч, 5 – Фавр, 58 (пен.), Муньє, 80
Вилучення: Ерго, 28 (Л)
Нант – Страсбур – 2:2
Голи: Кулібалі, 20, Коло-Муані, 48 – Діалло, 44, Томассон, 68
Вилучення: Ажорк, 51 (С)
Реймс – Монако – 0:0
Сент-Етьєн – Клермон – 3:2
Голи: Норден, 78, Крассо, 90+1, Соу, 90+3 – Байо, 59, Бермотьє, 64
Ніцца – Монпельє – 0:1
Гол: Молле, 80
Ренн – Ліон – 4:1
Голи: Лаборде, 45, Траоре, 51, Труффер, 76, 83 – Пакета, 90+2 (пен.)
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Ліон зазнав ганебної поразки у Ренна в гостях. Господарі повністю контролювали хід гри та відзначились 4-ма голами. Лише перед фінальним свистком гості забили гол престижу завдяки пенальті. Ренн розташувався на 5-й сходинці у турнірній таблиці, Ліон – 7-й.
Монако несподівано розписав безгольову нічию з Реймсом. Такий же рахунок був зафіксований у протистоянні Марселя та Метца.
На глядачів матчу Сент-Етьєн – Клермон очікувало справжнє видовище. У другому таймі господарі поступались з рахунком 0:2, але до фінального свистка зуміли переламати хід гри та вирвати перемогу.
В інших поєдинках Лор'ян поступився Бресту, Монпельє обіграв Ніццу, а Нант розписав бойову нічию зі Страсбуром.