За кілька годин до матчу з Тулузою в неділю ввечері президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі зажадав від Кіліана Мбаппе пояснень, чому форвард не включив його у своє прощальне послання.

Як інформує Le Parisien, Аль-Хелаїфі був украй роздратований тим, як Кіліан проігнорував його у своїй промові – у 2022 році ПСЖ зробив Мбаппе найбільш високооплачуваним гравцем у світі. Повідомляється, що пояснення Мбаппе швидко переросло в перепалку. Згідно з джерелом зі стану паризького клубу, "стіни тремтіли", коли гравець і президент кричали один на одного.

Мбаппе офіційно оголосив про відхід з ПСЖ

Подібні стосунки Мбаппе з Аль-Хелаїфі не мають нікого дивувати. Двоє чоловіків не спілкувалися з лютого – відтоді, як форвард оголосив президенту про своє рішення піти наприкінці сезону. Очікується, що влітку Кіліан підпише контракт із Реалом на правах вільного агента.

Через кілька годин після того, як ця інформація просочилася в пресу, ПСЖ її спростував. "Сумно бачити, що сьогодні вдень поширилися фейкові новини. Жодних суперечок не було. Президент і Кіліан регулярно зустрічалися перед матчами, щоб укласти угоду про відхід гравця наприкінці сезону. Усі попередні зустрічі були конструктивними і поважними, навіть до вчорашньої гри", – йдеться в заяві клубу.

ПСЖ програв Тулузі з рахунком 1:3.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?