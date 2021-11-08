"Ткачи" неожиданно без шансов уступили на поле "красно-черных". Лишь после четырех пропущенных гости смогли забить гол престижа, но и здесь не удалось сделать все как можно лучше.

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На последних минутах Лукас Пакета заработал пенальти. Штатный исполнитель 11-метровых ударов Хуссем Ауар планировал исполнить наказание, но бразилец забрал мяч. Слимани пытался разрешить конфликт, но Пакета не отступил.

В конце концов, Лукас реализовал пенальти, исполнив удар в стиле своего земляка Неймара, минимально подсластив провальный вечер для Лиона. Кстати, после игры Ауар заявил, что футболистам удалось уладить конфликт, поговорив в раздевалке.

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