Форвард "містян" вирушив до національної команди, яка у міжнародну паузу проведе два матчі – проти Чехії та Словаччини. На тренуванні Ерлінг Холанд завдав удару по воротах, а потім пролунав крик. Дії нападника змусили захвилюватися тренерський штаб збірної Норвегії.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, на запитання місцевого телеканалу TV2 Ола Санд, лікар скандинавської збірної, відповів з посмішкою: "Ніяких проблем". Холанд уник пошкодження і буде готовий до матчу проти чехів, який відбудеться у п'ятницю, 22 березня.

Нагадаємо, що у Манчестер Сіті попереду складний календар і травма Ерлінга Холанда, найкращого бомбардира команди, могла б стати проблемою. Одразу після міжнародної паузи "містяни" зіграють з Арсеналом у чемпіонаті Англії, а через кілька днів гра проти Астон Вілли. Зустріч з Реалом в Лізі чемпіонів запланована на 9 квітня.

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