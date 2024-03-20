В субботнем товарищеском матче со сборной Франции Нойер должен был вернуться в ворота "манншафт". Вместо этого он покинул штаб-квартиру Немецкого футбольного союза во Франкфурте из-за травмы, которую получил на тренировке. Как информирует официальный сайт DFB, медицинский персонал Бундестим диагностировал Нойеру разрыв мышечного волокна в приводящей области.

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Как отмечает Kicker, эта травма может иметь долгоиграющие последствия для Мануэля. В начале этой недели главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн сообщил всем вратарям сборной Германии о том, что видит Нойера первым номером команды. Теперь место в воротах займёт голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген, который должен был стать сменщиком Нойера на Евро-2024.

Нойер выбыл на несколько недель. В ближайшие дни сборная Германии сыграет в двух контрольных матчах – с Францией и Нидерландами.

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