Вінгер збірної Італії Доменіко Берарді не зможе допомогти Сассуоло в боротьбі за виживання.

"Нероверді" у 27 турі Серії А грали проти Верони. Сассуоло зазнав поразки, а також втратив через травму Доменіко Берарді.

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Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у 29-річного нападника діагностовано розрив ахіллового сухожилля правої ноги. Сезон для Берарді закінчено. Італієць також пропусти чемпіонат Європи, який пройде влітку 2024 року в Німеччині.

Нагадаємо, Берарді виступає за Сассуоло з 2015 року. У поточному сезоні він відіграв у 18 матчах у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.

За національну команду він дебютував у 2018 році. У складі збірної Італії Доменіко Берарді вигравав Євро-2020.

Варто зауважити, що нападник нещодавно повернувся після травми меніска до складу команди. Через пошкодження Берарді пропустив шість матчів.

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