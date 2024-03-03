Вингер сборной Италии Доменико Берарди не сможет помочь Сассуоло в борьбе за выживание.

"Нероверди" в 27 туре Серии А играли против Вероны. Сассуоло потерпел поражение, а также потерял из-за травмы Доменико Берарди.

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Как сообщает журналист Николо Скира, у 29-летнего нападающего диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. Сезон для Берарди закончен. Итальянец также пропусти чемпионат Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии.

Напомним, Берарди выступает за Сассуоло с 2015 года. В текущем сезоне он отыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три ассиста.

За национальную команду он дебютировал в 2018 году. В составе сборной Италии Доменико Берарди выигрывал Евро-2020.

Стоит заметить, что нападающий недавно вернулся после травмы мениска в состав команды. Из-за повреждения Берарди пропустил шесть матчей.

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