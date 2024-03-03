В рамках недільньої програми 27-го туру італійської Серії А 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 27-й тур

Верона – Сассуоло – 1:0

Гол: Швідерскі, 79

Емполі – Кальярі – початок о 16:00

Фрозіноне – Лечче – початок о 16:00

Аталанта – Болонья – початок о 19:30

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Програму дня в Італії відкривала битва аутсайдерів. Верона, яка мала за плечима 6-матчеву безвиграшну серію, приймала Сассуоло – у "нероверді" серія без перемог досягла 7 турів. Обидві команди мали по 20 очок. Гості у випадку тріумфу покинули б зону вильоту, але не судилося.

У доволі рівній грі все вирішили дві заміни. У господарів на 68-й хвилині замість Анрі й Лазовіча з'явились Швідерскі та Бонаццолі, а на 79-й перший відзначився з передачі другого – 1:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Сассуоло опустилось на передостанню сходинку, а Верона відірвались від трійки аутсайдерів на три очки.

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