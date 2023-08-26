Аль-Ахлі у своєму твіттері підтвердив завершення переходу Габріеля Вейги з Сельти.

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21-річний хавбек обійшовся саудам в 40 млн євро, інформує Transfermarkt. Термін угоди юного іспанця не розголошується. Цікаво, що Вейга знехтував інтересом Реала, Барселони, Манчестер Сіті та Наполі заради переходу до Саудівської Аравії.

До слова, у 21-річного іспанського хавбека 11 голів і 4 асисти в 36 матчах Ла Ліги минулого сезону в складі Сельти. За дорослу збірну Іспанії Вейга ще не дебютував, але став зіркою збірної Іспанії U-21, з якою дійшов до фіналу Євро-2023.

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