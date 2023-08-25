Аль-Наср розбив Аль-Фатех (5:0) у поєдинку 3-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Читайте звіт про зустріч та дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії 2023/24, 3-й тур

Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:5

Голи: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6

Аль-Наср не зазнав проблем у поєдинку з Аль-Фатехом. Головним героєм очікувано став Кріштіану Роналду. Вже у першому таймі португалець віддав неймовірний пас п'яткою в дотик на Мане – екс-зірка Баварії та Ліверпуля легко переграв воротаря.

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Перед перервою Роналду забив у своєму стилі: Аль-Ганам навісив до воротарського, де Кріштіану перестрибнув усіх та головою переправив м'яч у ворота. На старті другого тайму португалець оформив дубль, закотивши м'яч у порожні ворота після скидки Гаріба. Роналду згадав молодість та потішив глядачів ефектним еластіко, прокинувши захиснику поміж ніг. Відзначимо і дебюти зіркових новачків – Ляпорта з Отавіо.

А гра завершилась з рахунком 5:0 на користь Аль-Насра – Мане забив головою, а Кріш у компенсований час поставив крапку в зустрічі.. Таким чином, Роналду і Ко здобули лише першу перемогу в поточному чемпіонаті – попередні 2 матчі команда програла. Перший Аль-Іттіфак (за який грають Бензема та Канте) з 9 очками в активі.

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WHAT AN ASSIST FROM RONALDO WOW



Finished off by Mane. Great duo



pic.twitter.com/MmvcnaWox2 — Janty (@CFC_Janty) August 25, 2023

RONALDO WHAT A HEADER!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/8VUjc2NmQ6 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 25, 2023