Аль-Ахли в своем твиттере подтвердил завершение перехода Габриэля Вейги из Сельты.

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21-летний хавбек обошелся саудам в 40 млн евро, информирует Transfermarkt. Срок сделки юного испанца не разглашается. Интересно, что Вейга пренебрег интересом Реала, Барселоны, Манчестер Сити и Наполи ради перехода в Саудовскую Аравию.

К слову, у 21-летнего испанского хавбека 11 голов и 4 ассиста в 36 матчах Ла Лиги прошлого сезона в составе Сельты. За взрослую сборную Испании Вейга еще не дебютировал, но стал звездой сборной Испании U-21, с которой дошел до финала Евро-2023.

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