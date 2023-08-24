Саудівці мають намір переманити 31-річного вінгера мерсисайдців. Для цього Аль-Іттіхад не шкодує грошей і запропонував Мохамеду Салаху трирічний контракт з зарплатнею у розмірі 240 мільйона доларів.

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Згідно з інформацією Ніла Джонса, Ліверпуль наполягає, що єгиптянин не продається. Клубу відомо про інтерес з боку Аль-Іттіхада, втім, мерсисайдці відхилять будь-яку пропозицію, яка надійде з Саудівської Аравії. Офіційних перемов між Ліверпулем та саудівцями ще не було.

Мохамед Салах має чинну угоду з англійським клубом до 2025 року. Вінгер грає сьомий сезон поспіль у складі Ліверпуля. З мерсисайдцями Салах здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.

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