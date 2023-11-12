Півзахисник Тоттенхема Джеймс Меддісон повідомив, що не зможе вийти на поле у 2023 році.

"На жаль, футбол – це американські гірки. Мені потрібно провести певний час поза полем, щоб прийти до тями. Побачимося в Новому році, вболівальники "шпор". Обіцяю вам, що повернуся кращим і сильнішим", – написав Меддісон у своєму Instagram.

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Додамо, що Джеймс травмувався у першому таймі поєдинку проти Челсі (6 листопада). Тоді ж травмувався і Мікі ван де Вен. На операцію очікує ще й нападник "шпор" Рішарлісон.

Нагадаємо, що Меддісон влітку 2023-го приєднався до Тоттенхема, провів 12 матчів за "шпор", в яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

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