"Шпори" тиждень тому зазнали першої поразки в сезоні, програвши Челсі, але це було не так вже й страшно. Більш сумною новиною стали травми Меддісона й Ван де Вена (вони зазнали травм), а також дискваліфікації Ромеро й Удоджі. А крім них не могли зіграти Рішарлісон, Перішіч, Соломон і Сессеньйон (вони теж в лазареті).

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Склад, який австралійський коуч виставив на виїзд у Вулверхемптон, виглядав перспективно – однак повністю компенсувати втрату "гвардії" було нереально. Відсутність ключових футболістів критично позначилась на рівні гри. До 88-ї хвилини Тоттенхем завдав лишень 4 удари по воротах, награвши на 0,47 очікуваних голів.

Тим не менш, цього вистачило для взяття воріт "вулвз". Рахунок відкрили вже на 3-й хвилині внаслідок затяжної атаки. Джонсон з лівого флангу відкотив м'яч Сарру, у того пройшло переведення на правий, а звідти Кулусевскі віддав проникний пас на Порро – Педро ж прострілив вздовж воротарського. На замиканні опинився... Джонсон! 0:1.

Дані цифри на табло тримались до кінця основного часу. На 88-й хвилині "шпори" навіть могли закрити матч, організувавши класний контрвипад. Ло Чельсо завершив його пострілом з-за меж штрафного у ліву дев'ятку, змусивши Са виконувати сейв. Фанам Тотнема мало б бути дуже прикро, адже вже на 90+1-й господарі зрівняли рахунок.

Це було справедливо, адже "вулвз" провели 16 ударів по воротах (нехай і з невеликою гостротою). Від поразки їх врятувала заміна – Сарабія, який на 87-й хвилині з'явився замість Жоау Гомеша, увірвався на лівий край штрафного й прийняв закидання від Куньї. Другим же дотиком Пабло поцілив під ближню стійку. 1:1!

Здавалося, що на цьому все і завершиться. Лондонцям залишилось протриматись всього п'ять хвилин. Втім, у своїй останній атаці на 7-й компенсованій Вулверхемптон забив друге. Сарабія прийняв передачу на правий фланг, пройшов до кута штрафного й запустив проникний пас на лінію воротарського – туди влетів Леміна, якого відверто проґавили захисники. Ударом у дотик Маріо влучив під дальню стійку. 2:1!

Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу підопічних Гарі О'Ніла. Вулверхемптон набирає 15 очок і підіймається на 12-ту сходинку в турнірній таблиці. Тоттенхем, зазнавши другої поразки поспіль, залишився в одному заліковому балі від вершини.

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