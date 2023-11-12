Полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон сообщил, что не сможет выйти на поле в 2023 году.

"К сожалению, футбол – это американские горки. Мне нужно провести определенное время вне поля, чтобы прийти в себя. Увидимся в Новом году, болельщики "шпор". Обещаю вам, что вернусь лучше и сильнее", – написал Мэддисон в своем Instagram.

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Добавим, что Джеймс травмировался в первом тайме поединка против Челси (6 ноября). Тогда же травмировался и Мики ван де Вен. Операции ожидает нападающий "шпор" Ришарлисон.

Напомним, что Мэддисон летом 2023-го присоединился к Тоттенхэму, провел 12 матчей за "шпор", в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.

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