Зірка Top Gear Джеремі Кларксон спробував затролити хавбека Лестера й отримав гідну відсіч

Ведучий культового шоу Top Gear Джеремі Кларксон у своєму стилі покепкував із півзахисника Лестера Джеймса Меддісона, але, вочевидь, не на того натрапив.
Британський шоумен, який завдяки сину став фанатом Челсі, перед матчем "синіх" із Лестером вкотре спробував вивести з рівноваги суперника. Цього разу в твіттері Кларксона дісталося таланту "лисиць" Меддісону.
Чергова невдача Челсі з Лемпардом на чолі у відеоогляді матчу проти Лестера – 1:1
"Джеймс Меддісон забагато сидить у перукарні й має замало часу на футбол", – написав телеведучий.
22-річний хавбек вирішив зачекати з відповіддю до своєї появи на Стемфорд Брідж. У другому таймі поєдинку проти Челсі Меддісон класно навісив від кутового прапорця, а Оніньє Ндіді залишилося лише підставити голову – 1:1, і одне очко їде до Лестера.
Ще потужнішою свою відповідь англійський півзахисник зробив дописом в особистому твіттері.
"Займись машинами, дружище. Можу на пальцях однієї руки порахувати, скільки тобі ще залишилось стрижок", – уїдливо зазначив Меддісон.
До слова, минулоріч Джеремі Кларксон затролив Ліверпуль, запропонувавши себе на роль нового голкіпера "червоних" після фейлу Лоріса Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів, а також знущався з Челсі через поразку в матчі з Ман Сіті.
Челсі та Лестер розійшлися миром – перше очко Лемпарда в чемпіонаті, команда піднялася із зони вильоту