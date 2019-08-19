Зірка Top Gear Джеремі Кларксон спробував затролити хавбека Лестера й отримав гідну відсіч

Ведучий культового шоу Top Gear Джеремі Кларксон у своєму стилі покепкував із півзахисника Лестера Джеймса Меддісона, але, вочевидь, не на того натрапив.

Британський шоумен, який завдяки сину став фанатом Челсі, перед матчем "синіх" із Лестером вкотре спробував вивести з рівноваги суперника. Цього разу в твіттері Кларксона дісталося таланту "лисиць" Меддісону.

Чергова невдача Челсі з Лемпардом на чолі у відеоогляді матчу проти Лестера – 1:1

"Джеймс Меддісон забагато сидить у перукарні й має замало часу на футбол", – написав телеведучий.

James Maddison. Too long at the barber’s. Not enough time practicing football. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) August 18, 2019

22-річний хавбек вирішив зачекати з відповіддю до своєї появи на Стемфорд Брідж. У другому таймі поєдинку проти Челсі Меддісон класно навісив від кутового прапорця, а Оніньє Ндіді залишилося лише підставити голову – 1:1, і одне очко їде до Лестера.

Ще потужнішою свою відповідь англійський півзахисник зробив дописом в особистому твіттері.

"Займись машинами, дружище. Можу на пальцях однієї руки порахувати, скільки тобі ще залишилось стрижок", – уїдливо зазначив Меддісон.

Stick to cars mate. Can count on 1 hand how many trims you’ve got left #thin https://t.co/z1mDh177q8 — James Maddison (@Madders10) August 18, 2019

До слова, минулоріч Джеремі Кларксон затролив Ліверпуль, запропонувавши себе на роль нового голкіпера "червоних" після фейлу Лоріса Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів, а також знущався з Челсі через поразку в матчі з Ман Сіті.

Челсі та Лестер розійшлися миром – перше очко Лемпарда в чемпіонаті, команда піднялася із зони вильоту