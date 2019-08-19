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Зірка Top Gear Джеремі Кларксон спробував затролити хавбека Лестера й отримав гідну відсіч

19:00 395 Читать на русском
Зірка Top Gear Джеремі Кларксон спробував затролити хавбека Лестера й отримав гідну відсіч
Джеремі Кларксон / фото із соцмереж

Ведучий культового шоу Top Gear Джеремі Кларксон у своєму стилі покепкував із півзахисника Лестера Джеймса Меддісона, але, вочевидь, не на того натрапив.

7’ Мейсон Маунт
 
Оніньє Ндіді 66’
7’ Мейсон Маунт
66’ Оніньє Ндіді

Британський шоумен, який завдяки сину став фанатом Челсі, перед матчем "синіх" із Лестером вкотре спробував вивести з рівноваги суперника. Цього разу в твіттері Кларксона дісталося таланту "лисиць" Меддісону.

Чергова невдача Челсі з Лемпардом на чолі у відеоогляді матчу проти Лестера – 1:1

"Джеймс Меддісон забагато сидить у перукарні й має замало часу на футбол", – написав телеведучий.

22-річний хавбек вирішив зачекати з відповіддю до своєї появи на Стемфорд Брідж. У другому таймі поєдинку проти Челсі Меддісон класно навісив від кутового прапорця, а Оніньє Ндіді залишилося лише підставити голову – 1:1, і одне очко їде до Лестера.

Ще потужнішою свою відповідь англійський півзахисник зробив дописом в особистому твіттері.

"Займись машинами, дружище. Можу на пальцях однієї руки порахувати, скільки тобі ще залишилось стрижок", – уїдливо зазначив Меддісон.

До слова, минулоріч Джеремі Кларксон затролив Ліверпуль, запропонувавши себе на роль нового голкіпера "червоних" після фейлу Лоріса Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів, а також знущався з Челсі через поразку в матчі з Ман Сіті.

Челсі та Лестер розійшлися миром – перше очко Лемпарда в чемпіонаті, команда піднялася із зони вильоту

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Теги
Англія Лестер Сіті Лестер Сіті футбольні курйози Джеймс Меддісон Джеймс Меддісон Челсі - Лестер Сіті Джеремі Кларксон
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