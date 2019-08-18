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Шеффілд Юнайтед мінімально переміг Крістал Пелас: 2-й тур АПЛ, матчі неділі

17:56 112 Читать на русском
Шеффілд Юнайтед мінімально переміг Крістал Пелас: 2-й тур АПЛ, матчі неділі
АПЛ, результати матчів 18.08.2019 / фото: АПЛ

2-й тур Прем'єр-ліги продовжився у неділю. Шеффілд Юнайтед здобув першу перемогу в чемпіонаті, здолавши Крістал Пелас.

7’ Мейсон Маунт
 
7’ Мейсон Маунт

АПЛ, 2 тур

Шеффілд Юнайтед – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Ландстрем, 48

Челсі – Лестер (початок о 18:30)

Недільну програму другого туру АПЛ відкривали Шеффілд Юнайтед та Крістал Пелас. Господарі, які повернулися в елітний англійський дивізіон після 12-річної відсутності, у стартовому турі розійшлися миром з Борнмутом. Одне очко після першого туру було і у Пелас – лондонці розписали нічию з Евертоном. Цікаво, що обидві комади зустрілися в матчі Прем'єр-ліги вперше з сезону 1992/93.

Шеффілд в першому таймі діяв активніше та мав певну перевагу, але численні удари по воротах Гуайти були неточними. На 29-й хвилині "клинки" зазнали втрати – травмований Джон Флек змушений був залишити поле, замість нього вийшов Люк Фрімен. До слова, наставник господарів Кріс Вайлдер другий матч поспіль виставив у стартовому складі виключно британців – натяк на швидкий Brexit?

Перша половина гри запам'яталася інтенсивною грою, а от з моментами було важко – лише на 42-й хвилині господарі втратили хороший шанс, але голкіпер врятував Крістал Пелас після удару Макголдріка фактично впритул! В підсумку команди пішли на перерву без голів.

Вже в дебюті другого тайму команди нарешті спромоглися на гол – постарався Шеффілд Юнайтед. Джон Ландстрем був першим на добиванні та ударом під поперечку відкрив рахунок.

Крістал Пелас пішов в атаку, але марно. Команда Роя Ходжсона так і не створила хороших нагод для взяття воріт. 1:0 – дебютна перемога Шеффілд Юнайтед в чемпіонаті та перша після повернення у Прем'єр-лігу. "Клинки" піднялись на 7 місце, тоді як Крістал Пелас – 14-й.

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