toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Звезда Top Gear Джереми Кларксон попытался затроллить хавбека Лестера и получил достойный отпор

19:00 53 Читати українською
Звезда Top Gear Джереми Кларксон попытался затроллить хавбека Лестера и получил достойный отпор
Джереми Кларксон / фото из соцсетей

Ведущий культового шоу Top Gear Джереми Кларксон в своем стиле подшутил над полузащитником Лестера Джеймсом Мэддисоном, но, очевидно, не на того напал.

7’ Мейсон Маунт
 
Оньинье Ндиди 66’
7’ Мейсон Маунт
66’ Оньинье Ндиди

Британский шоумен, благодаря сыну ставший фанатом Челси, перед матчем "синих" против Лестера в очередной раз попытался вывести из равновесия соперника. На этот раз в твиттере Кларксона досталось таланту "лис" Мэддисону.

Очередная неудача Челси с Лэмпардом во главе в видеообзоре матча против Лестера – 1:1

"Джеймс Мэддисон слишком много сидит в парикмахерской и у него остается мало времени на футбол", – написал телеведущий.

22-летний хавбек решил повременить с ответом до своего появления на Стэмфорд Бридж. Во втором тайме поединка против Челси Мэддисон классно навесил от углового флажка, а Оньинье Ндиди осталось только подставить голову – 1:1, и одно очко едет в Лестер.

Еще мощнее свой ответ английский полузащитник сделал сообщением в личном твиттере.

"Займись машинами, дружище. Могу на пальцах одной руки сосчитать, сколько тебе еще осталось стрижек", – язвительно отметил Мэддисон.

К слову, в прошлом году Джереми Кларксон затроллил Ливерпуль, предложив себя на роль нового голкипера "красных" после фейла Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов, а также издевался над Челси из-за поражения в матче с Манчестер Сити.

Челси и Лестер разошлись миром – первое очко Лэмпарда в чемпионате, команда поднялась из зоны вылета

blog_ava
Скрипник: Меня взбесил второй гол Александрии
06:30
979
Теги
Англия Лестер Сити Лестер Сити футбольные курьёзы Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон Челси - Лестер Сити Джереми Кларксон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
32
мин
Вулверхэмптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук