Звезда Top Gear Джереми Кларксон попытался затроллить хавбека Лестера и получил достойный отпор

Ведущий культового шоу Top Gear Джереми Кларксон в своем стиле подшутил над полузащитником Лестера Джеймсом Мэддисоном, но, очевидно, не на того напал.

Британский шоумен, благодаря сыну ставший фанатом Челси, перед матчем "синих" против Лестера в очередной раз попытался вывести из равновесия соперника. На этот раз в твиттере Кларксона досталось таланту "лис" Мэддисону.

Очередная неудача Челси с Лэмпардом во главе в видеообзоре матча против Лестера – 1:1

"Джеймс Мэддисон слишком много сидит в парикмахерской и у него остается мало времени на футбол", – написал телеведущий.

James Maddison. Too long at the barber’s. Not enough time practicing football. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) August 18, 2019

22-летний хавбек решил повременить с ответом до своего появления на Стэмфорд Бридж. Во втором тайме поединка против Челси Мэддисон классно навесил от углового флажка, а Оньинье Ндиди осталось только подставить голову – 1:1, и одно очко едет в Лестер.

Еще мощнее свой ответ английский полузащитник сделал сообщением в личном твиттере.

"Займись машинами, дружище. Могу на пальцах одной руки сосчитать, сколько тебе еще осталось стрижек", – язвительно отметил Мэддисон.

Stick to cars mate. Can count on 1 hand how many trims you’ve got left #thin https://t.co/z1mDh177q8 — James Maddison (@Madders10) August 18, 2019

К слову, в прошлом году Джереми Кларксон затроллил Ливерпуль, предложив себя на роль нового голкипера "красных" после фейла Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов, а также издевался над Челси из-за поражения в матче с Манчестер Сити.

Челси и Лестер разошлись миром – первое очко Лэмпарда в чемпионате, команда поднялась из зоны вылета