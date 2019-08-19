Звезда Top Gear Джереми Кларксон попытался затроллить хавбека Лестера и получил достойный отпор

Ведущий культового шоу Top Gear Джереми Кларксон в своем стиле подшутил над полузащитником Лестера Джеймсом Мэддисоном, но, очевидно, не на того напал.
Британский шоумен, благодаря сыну ставший фанатом Челси, перед матчем "синих" против Лестера в очередной раз попытался вывести из равновесия соперника. На этот раз в твиттере Кларксона досталось таланту "лис" Мэддисону.
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"Джеймс Мэддисон слишком много сидит в парикмахерской и у него остается мало времени на футбол", – написал телеведущий.
22-летний хавбек решил повременить с ответом до своего появления на Стэмфорд Бридж. Во втором тайме поединка против Челси Мэддисон классно навесил от углового флажка, а Оньинье Ндиди осталось только подставить голову – 1:1, и одно очко едет в Лестер.
Еще мощнее свой ответ английский полузащитник сделал сообщением в личном твиттере.
"Займись машинами, дружище. Могу на пальцах одной руки сосчитать, сколько тебе еще осталось стрижек", – язвительно отметил Мэддисон.
К слову, в прошлом году Джереми Кларксон затроллил Ливерпуль, предложив себя на роль нового голкипера "красных" после фейла Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов, а также издевался над Челси из-за поражения в матче с Манчестер Сити.
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