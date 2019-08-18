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Чергова невдача Челсі з Лемпардом на чолі у відеоогляді матчу проти Лестера – 1:1

21:29 190 Читать на русском
Чергова невдача Челсі з Лемпардом на чолі у відеоогляді матчу проти Лестера – 1:1
Челсі – Лестер / офіційний сайт АПЛ

Лондонський Челсі не зміг на власному полі переграти Лестер (1:1). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

7’ Мейсон Маунт
 
Оніньє Ндіді 66’
7’ Мейсон Маунт
66’ Оніньє Ндіді

Господарі жвавіше розпочали матч і закрили "лисиць" біля їхніх воріт у дебютні хвилини. Зрештою, тиск суперника Лестер не витримав і пропустив на 7-й хвилині. Це Мейсон Маунт пограбував Оніньє Ндіді біля півкола штрафного й спокійно пробив повз Шмейхеля у кут.

Челсі – Лестер: арбітр дебютував в АПЛ через кумедний інцидент

Розвинути свій успіх Челсі не зміг, а другий тайм вийшов повною протилежність першого – з великою кількістю моментів для команди Брендана Роджерса. На 67-й хвилині за свою помилку сповна реабілітувався Ндіді: Меддісон класно навісив від кутового прапорця, а нігерієць головою увігнав м'яч у ворота Кепи.

Челсі та Лестер розійшлися миром – перше очко Лемпарда в чемпіонаті, команда піднялася із зони вильоту

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