Чергова невдача Челсі з Лемпардом на чолі у відеоогляді матчу проти Лестера – 1:1

Лондонський Челсі не зміг на власному полі переграти Лестер (1:1). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Господарі жвавіше розпочали матч і закрили "лисиць" біля їхніх воріт у дебютні хвилини. Зрештою, тиск суперника Лестер не витримав і пропустив на 7-й хвилині. Це Мейсон Маунт пограбував Оніньє Ндіді біля півкола штрафного й спокійно пробив повз Шмейхеля у кут.

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Розвинути свій успіх Челсі не зміг, а другий тайм вийшов повною протилежність першого – з великою кількістю моментів для команди Брендана Роджерса. На 67-й хвилині за свою помилку сповна реабілітувався Ндіді: Меддісон класно навісив від кутового прапорця, а нігерієць головою увігнав м'яч у ворота Кепи.

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