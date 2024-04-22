"Можу сказати, що купити будинок для мами (придбав майже одразу після переходу в Шахтар – прим.) – це була моя мрія. Коли я приїздив до цієї команди, це також була одна з моїх цілей. Дякувати Богу, що я зміг здійснити цю мрію та придбав будинок для мами.

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Як важко було адаптуватись до ролі молодого батька? Так, я став батьком у досить молодому віці, це ще одна відповідальність. Я про це не шкодую. Спробую дати своїй дитині все те, чого сам не мав у дитинстві", – поділився Егіналдо в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Додамо, що бразилець приєднався до Шахтаря цієї зими, встиг зіграти за "гірників" 16 матчів (2 голи та 2 асисти). Transfermarkt оцінює Егіналдо в 3 млн євро.

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