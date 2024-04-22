"Могу сказать, что купить дом для мамы (приобрел почти сразу после перехода в Шахтер – прим.) – это была моя мечта. Когда я приезжал в эту команду, это также была одна из моих целей. Слава Богу, что я смог осуществить эту мечту и приобрел дом для мамы.

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Как трудно было адаптироваться к роли молодого отца? Да, я стал отцом в достаточно молодом возрасте, это еще одна ответственность. Я об этом не жалею. Попробую дать своему ребенку все то, чего сам не имел в детстве", – поделился Эгиналдо в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Добавим, что бразилец присоединился к Шахтеру этой зимой, успел сыграть за "горняков" 16 матчей (2 гола и 2 ассиста). Transfermarkt оценивает Эгиналдо в 3 млн евро.

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