Колишній півзахисник Роми та Інтера Раджа Наінгголан перестав бути вільним агентом після того, як у середині минулого сезону був вигнаний з Антверпена. Як інформує Voetbal International, 35-річний бельгієць знайшов собі новий клуб на історичній батьківщині в Індонезії.

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Повідомляється, що підписати контракт до кінця сезону з Раджою погодився аутсайдер чемпіонату Бхаянкара Пресісі, яка посідає в турнірній таблиці останнє місце. В активі команди – 10 набраних очок у 20 матчах.

Про угоду з Наінгголаном підтвердив спортивний директор Бхаянкари Пресісі Сумарджі. "Так, це правда. Раджа приєднався до нас на другу частину сезону", – зазначив він, не уточнивши термін дії контракту.

Нагадаємо, що фанати Роми вважають Наінгголана одним із найкращих півзахисників в історії клубу. Він захищав кольори "джаллороссі" з 2014 по 2018-й рік.

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