У гонитві за омріяним трофеєм футболісти готові практично на все. Особливо це довелося відчути на собі Девіду Бекхему, якому матч Ліги чемпіонів ледь не коштував путівки на Мундіаль-2002.

У кар'єрі Девіда Бекхема було багато яскравих моментів. В одному з них злет тісно переплівся із жахом, який йому не вдасться забути ніколи. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує, як битва в Лізі чемпіонів ледь не поховала мрію одного з найпопулярніших гравців своєї епохи.

"Здається, вони знайшли свердловину. Чи це нафта?": епічний вечір ЛЧ у Мадриді зі зламаними воротами і шоу коментаторів

Протистояння довжиною в 4 матчі

У сезоні Ліги чемпіонів 2001/02 доля звела Манчестер Юнайтед та Депортіво на стадії першого групового етапу. Саме цим командам довелося змагатися за першість у групі, адже Лілль та Олімпіакос були явно нижчі за класом.

В обидвох очних двобоях сильнішими виявилися іспанці. Вдома хлопці з Ла-Коруньї на характері вирвали перемогу на останніх хвилинах матчу, відповівши на гол Скоулза влучними ударами Пандіані та Найбета.

На "Олд Траффорд" все також пішло не за планом сера Алекса. Дубль ван Ністелроя не дозволив здобути навіть очко – Серхіо та Трістан змусили понад 65 тисяч манкуніанців повертатись додому у повному розчаруванні.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Навесні випадок знову звів команди, цього разу – в 1/4 фіналу, першому раунді плей-офф. Суперники добре знали один одного, ставки збільшились, тож футбольний світ не міг дочекатися чергового двоматчевого видовища.

В Іспанії сильнішими були "дияволи". На 15-й хвилині Бекс своїм фірмовим ударом з дальньої дистанції відкрив рахунок, а перед перервою ван Ністелрой забезпечив комфортну перевагу у протистоянні.

10 квітня 2002 року ледь не стало фатальним днем в кар'єрі Бекхема. В одному з епізодів Девід занадто далеко відпустив м'яч. Лідер збірної Англії кинувся за сферою, але назустріч йому вже вирушив аргентинський хавбек Депортіво Альдо Душер. Бекс хотів прокинути м'яч повз опонента, але на швидкості врізався в ступню зірки двома ногами.

Крик Бекхема, напевно, чула вся Англія. Йому довелося одразу покинути поле, і не дивно – скоро лікарі діагностують перелом плюсневої кістки. Партнери помстилися за лідера перемогою 3:2, але без нього подолати Баєр у півфіналі манкуніанці не змогли.

На Альдо Душера вилилася вся ненависть англійських вболівальників. Подейкували, що через це в нього навіть були проблеми з алкоголем. Втім, публічно перепросити у Девіда аргентинець не захотів.

Форсування підготовки, яке завершилося падінням

Травма Бекхема сколихнула всю Англію. Саме він ударом зі штрафного вивів "Трьох левів" на Мундіаль, тож його відсутність у складі була б великою втратою. Девід робив все можливе та неможливе, аби поїхати на Чемпіонат світу. Сер Алекс був неймовірно злий на хавбека, адже одна маленька похибка – і той може "вилетіти" чи не на весь наступний сезон.

На ЧС все складалося добре, до зустрічі з Бразилією в 1/4 фіналу. Саме Девід, спогад якого про травму був ще свіжим, забрав ногу у боротьбі, з якої почалася гольова атака суперника за рахунку 1:0 на користь Англії. Хоч до поразки призвела помилка Сімена, пробачати Бекхему секунду слабкість фанати не збиралися. З часом зірковий футболіст визнав: він грав, не подолавши наслідків травми, але коли мрія зовсім поруч, хіба будеш зважати на щось, щоб за неї не вхопитися...