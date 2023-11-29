Бывший полузащитник Ромы и Интера Раджа Наингголан перестал быть свободным агентом после того, как в середине прошлого сезона был изгнан из Антверпена. Как информирует Voetbal International, 35-летний бельгиец нашёл себе новый клуб на исторической родине в Индонезии.

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Сообщается, что подписать контракт до конца сезона с Раджой согласился аутсайдер чемпионата Бхаянкара Пресиси, которая занимает в турнирной таблице последнее место. В активе команды – 10 набранных очков в 20 матчах.

О сделке с Наингголаном подтвердил спортивный директор Бхаянкары Пресиси Сумарджи. "Да, это правда. Раджа присоединился к нам на вторую часть сезона", – отметил он, не уточнив срок действия контракта.

Напомним, что фанаты Ромы считают Наингголана одним из лучших полузащитников в истории клуба. Он защищал цвета "джаллоросси" с 2014 по 2018-й год.

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