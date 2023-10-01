"Після того, як я пішов з Роми, мене ніколи не кликали назад. Але цей клуб змінив моє життя. Я був там щасливий. Сильна команда, хороші гроші, мене любили уболівальники, я жив у чудовому місті. Ніколи не було проблем – фанати казали, що якщо я повністю викладаюся на полі, то за його межами можу жити, як хочу.

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В Інтері все було не так. Я не почувався там спокійно. На мене ср*ли всі – від клубу до фанатів", – цитує Наінгголана Inter News з посиланням на Corriere dello Sport.

Нагадаємо, бельгієць виступав за Рому з 2014 по 2018 рік, після чого перейшов у Інтер, де тотально провалився, а його кар'єра відтоді пішла на спад. Зараз скандальний хавбек, відомий регулярним порушенням дисципліни, перебуває в статусі вільного агента. Останнім клубом 35-річного Наінгголана був СПАЛ.

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