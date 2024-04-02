Перехід Кіліана Мбаппе у стан "вершкових" здається неминучим. ЗМІ пророкували, що з переходом француза Родріго буде змушений покинути клуб.

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Як повідомляє Cadena SER, 23-річний бразилець не планує перехід в іншу команду. Родріго націлений боротися за місце в основі. Він не бачить конкурента в Кіліані Мбаппе, а радше як доказ прояву амбіцій Реала.

Зазначається, що бразильця хоті б підписати Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та ПСЖ. Утім, нападник вважає за краще продовжувати виступати за мадридців.

Нагадаємо, Родріго перейшов у Реал з Сантоса у 2019 році. Загалом бразилець відіграв за "вершкових" у 207 матчах, в яких забив 52 голи та віддав 40 асистів.

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