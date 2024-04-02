Звезда Реала не видит в Мбаппе конкурента – бразилец не хочет покидать Мадрид, несмотря на интерес от грандов АПЛ
Нападающий Реала Родриго собирается побороться за место в основе мадридцев.
Переход Килиана Мбаппе в стан "сливочных" кажется неизбежным. СМИ предсказывали, что с переходом француза Родриго будет вынужден покинуть клуб.
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Как сообщает Cadena SER, 23-летний бразилец не планирует переход в другую команду. Родриго нацелен бороться за место в основе. Он не видит конкурента в Килиане Мбаппе, а скорее как доказательство проявления амбиций Реала.
Отмечается, что бразильца хотели бы подписать Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Впрочем, нападающий предпочитает продолжать выступать за мадридцев.
Напомним, Родриго перешел в Реал из Сантоса в 2019 году. В общем бразилец сыграл за "сливочных" в 207 матчах, в которых забил 52 гола и отдал 40 ассистов.