Переход Килиана Мбаппе в стан "сливочных" кажется неизбежным. СМИ предсказывали, что с переходом француза Родриго будет вынужден покинуть клуб.

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Как сообщает Cadena SER, 23-летний бразилец не планирует переход в другую команду. Родриго нацелен бороться за место в основе. Он не видит конкурента в Килиане Мбаппе, а скорее как доказательство проявления амбиций Реала.

Отмечается, что бразильца хотели бы подписать Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Впрочем, нападающий предпочитает продолжать выступать за мадридцев.

Напомним, Родриго перешел в Реал из Сантоса в 2019 году. В общем бразилец сыграл за "сливочных" в 207 матчах, в которых забил 52 гола и отдал 40 ассистов.

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