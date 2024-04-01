18-річний Лені Йоро відмовився продовжувати контракт із Ліллем. Він знає, що входить у сферу інтересів низки топ-клубів, включно з Реалом. Під час перших переговорів із "бланкос" боси "догів" повісили на гравця цінник у 100 млн євро. Як інформує Marca, відмова Йоро продовжувати з клубом контракт має "розбудити" керівників Лілля і змусити їх істотно знизити ціну.

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На думку Карло Анчелотті, Йоро може застовпити за собою місце в стартовому складі "бланкос" на 15 років. У цьому сезоні під керівництвом Паулу Фонсеки французький захисник зіграв 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

Також Реал активно стежить за 16-річним атакувальним півзахисником Рівер Плейт Франко Мастантуоно. Повідомляється, що ставка на молодь продовжує залишатися клубною стратегією мадридців. Президент Реала Флорентіно Перес хоче, щоб кістяк нової команди складали молоді футболісти.

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