Барселона змушена відмовитись від мрій про Неймара і зосередитись на іншому топ-трансфері

Керівництву Барселони доводиться відмовлятися від деяких трансферних планів через фінансові проблеми, які спричинив коронавірус.

Чинні чемпіони Іспанії відмовилися від ідеї підписання Неймара, інформує L'Esportiu з посиланням на власні джерела у клубі.

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Річний дохід Барселони зменшиться з 1 млрд євро до позначки 600-800 млн. "Блаугранас" ретельно плануватимуть всі свої витрати, і коштовний трансфер Неймара стане непідйомним в таких умовах. Зарплата бразильця у розмірі 30 млн євро також занадто велика розкіш.

Барселона сконцентрується на підписанні Лаутаро Мартінеса. Меншою буде як ціна зірки Інтера, так і його заробітна плата. Крім того, існує варіант обміну гравцями з міланцями, що заощадить додаткові кошти у бюджеті "блаугранас".

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