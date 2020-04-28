toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Барселона змушена відмовитись від мрій про Неймара і зосередитись на іншому топ-трансфері

28 квітня 11:26 974 Читать на русском
Барселона змушена відмовитись від мрій про Неймара і зосередитись на іншому топ-трансфері
Неймар / Reuters

Керівництву Барселони доводиться відмовлятися від деяких трансферних планів через фінансові проблеми, які спричинив коронавірус.

Чинні чемпіони Іспанії відмовилися від ідеї підписання Неймара, інформує L'Esportiu з посиланням на власні джерела у клубі.

Барселона готова попрощатись з трьома гравцями заради голкіпера Аякса

Річний дохід Барселони зменшиться з 1 млрд євро до позначки 600-800 млн. "Блаугранас" ретельно плануватимуть всі свої витрати, і коштовний трансфер Неймара стане непідйомним в таких умовах. Зарплата бразильця у розмірі 30 млн євро також занадто велика розкіш.

Барселона сконцентрується на підписанні Лаутаро Мартінеса. Меншою буде як ціна зірки Інтера, так і його заробітна плата. Крім того, існує варіант обміну гравцями з міланцями, що заощадить додаткові кошти у бюджеті "блаугранас".

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12481
Теги
Барселона Барселона Іспанія Інтер Інтер Трансфери Барселони Трансфери ПСЖ ПСЖ Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес Неймар Неймар Неймар в Барселону
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
6
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук