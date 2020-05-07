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Звезда ПСЖ рассекретил планы Неймара на будущее – неожиданное решение

15:04 74 Читати українською
Звезда ПСЖ рассекретил планы Неймара на будущее – неожиданное решение
Неймар и Паредес / фото: ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес рассказал об отношениях с форвардом парижской команды Неймаром.

"Он постоянно звонит мне. Особенно теперь, когда мы изолированы. Мы много разговариваем с помощью видеосвязи. Он планирует остаться с нами. Я не буду его уговаривать, пусть Ней примет решение самостоятельно", – цитирует Паредеса AS со ссылкой на FOX Sports.

Барселона вынуждена отказаться от мечты о Неймаре и сосредоточиться на другом топ-трансфере

Ранее сообщалось, что Неймар мечтает о возвращении в Барсу. Якобы он проклинает день, когда допустил ошибку и решил перейти в ПСЖ летом 2017 года. Бразилец готов на все, чтобы продолжить карьеру в Примере.

У Нея контракт с ПСЖ до лета 2022 года. Парижане хотят пролонгировать соглашение со звездой и предлагают ему подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

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ПСЖ ПСЖ Франция Неймар Неймар Леонардо Паредес Леонардо Паредес
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