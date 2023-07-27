Зірка ПСЖ готується до трансферу в Саудівську Аравію – там вже є чотири новачки з Європи
13:46 - Читать на русском
Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може стати ще одним гравцем, який покине Париж цього літа.
Перемовини щодо переходу Марко Верратті в Аль-Хіляль перебувають у просунутій стадії, повідомляє Фабріціо Романо.
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Клуб з Саудівської Аравії вже підготував 3-річний контракт для італійця – залишилось все узгодити з ПСЖ. Аль-Хіляль вже витратив 178 млн євро цього літа на трансфери Малкома, Рубена Невеша, Каліду Кулібалі та Сергєя Мілінковіч-Савіча.
Загалом, Верратті провів за ПСЖ 416 матчів, приєднавшись до клубу в 2012 році. За цей час чемпіон Європи-2020 встиг відзначитись 11 голами та 61 асистом.
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