Мбаппе відмовляється переходити в Саудівську Аравію – астрономічні суми не перебили бажання опинитись в Реалі
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не має наміру ставати суперником Кріштіану Роналду на Близькому сході.
Попри те, що ПСЖ готовий продати Мбаппе в саудівський Аль-Хіляль за 300 млн євро, а сам Кіліан отримуватиме 700 млн на рік згідно з контрактом, француз не хоче переходити на Близький схід, повідомляє L`Equipe.
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Оточення Мбаппе відхиляє можливість навіть переговорів з Аль-Хілялем та виключає переїзд до Саудівської Аравії. Єдиний клуб, до якого хоче перебратись Кіліан або цього або вже наступного літа, є мадридський Реал.
Нагадаємо, що Мбаппе не поїхав з командою на японське турне через небажання продовжувати контракт із клубом. Через рік Кіліан зможе покинути команду безкоштовно, і керівників ПСЖ цей варіант не влаштовує – вони вимагають від гравця піти або зараз, або продовжити угоду.