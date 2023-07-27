Попри те, що ПСЖ готовий продати Мбаппе в саудівський Аль-Хіляль за 300 млн євро, а сам Кіліан отримуватиме 700 млн на рік згідно з контрактом, француз не хоче переходити на Близький схід, повідомляє L`Equipe.

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Оточення Мбаппе відхиляє можливість навіть переговорів з Аль-Хілялем та виключає переїзд до Саудівської Аравії. Єдиний клуб, до якого хоче перебратись Кіліан або цього або вже наступного літа, є мадридський Реал.

Нагадаємо, що Мбаппе не поїхав з командою на японське турне через небажання продовжувати контракт із клубом. Через рік Кіліан зможе покинути команду безкоштовно, і керівників ПСЖ цей варіант не влаштовує – вони вимагають від гравця піти або зараз, або продовжити угоду.

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