Халіл Хаміс уникнув покарання за грубий фол через те, що форвард збірної Китаю опинився в офсайді.

У матчі 2-го туру групового етапу Кубка Азії трапився неприємний інцидент. На 23-й хвилині матчу правий центральний захисник збірної Лівану Халіл Хаміс виявився першим на м'ячі, але, зігравши в епізоді, зачепив бутсою гравця суперника Дай Вай Цуна. І не просто зачепив – а вдарив його прямо по зубах.

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Як зазначає The Sun, уболівальники на стадіоні "збожеволіли", коли головний арбітр зустрічі, кореєць Хьйон-Джин Ко, не розцінив цей епізод червоною карткою. Ко не став карати Хаміса попередженням, а збірну Лівану – штрафним ударом з однієї простої причини. У цьому епізоді помічники арбітра зафіксували у гравця китайської збірної офсайд.

VAR також розглянув цей епізод, але порушення правил не помітив. Після матчу інцидент гаряче обговорювали на відомому форумі Reddit. Один із користувачів зазначив у коментарях: "Зірка ММА Шимус пишався б таким ударом".

Матч Ліван – Китай завершився нульовою нічиєю.