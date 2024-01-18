Халил Хамис избежал наказания за грубый фол из-за того, что форвард сборной Китая оказался в офсайде.

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии случился неприятный инцидент. На 23-й минуте матча правый центральный защитник сборной Ливана Халил Хамис оказался первым на мяче, но, сыграв в эпизоде, задел бутсой игрока соперника Дай Вай Цуна. И не просто задел - а ударил его прямо в зубы.

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Как отмечает The Sun, болельщики на стадионе "сошли с ума", когда главный арбитр встречи, кореец Хён-Джин Ко, не расценил этот эпизод красной карточкой. Ко не стал наказывать Хамиса предупреждением, а сборную Ливана – штрафным ударом по одной простой причине. В этом эпизоде помощники арбитра зафиксировали у игрока китайской сборной офсайд.

VAR также рассмотрел этот эпизод, но нарушения правил не заметил. После матча инцидент горячу обсуждался на известном форуме Reddit. Один из пользователей отметил в комментариях: "Звезда ММА Шимус гордился бы таким ударом".

Матч Ливан – Китай завершился нулевой ничьей.